POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto, in via precauzionale per l’emergenza covid, la chiusura del cimitero comunale da domani, lunedì 16 novembre, a mercoledì 25 novembre. L’accesso all’area cimiteriale di via Luciano sarà consentito unicamente per la fruizione del servizio essenziale rappresentato dalla inumazione di salma o deposito di urna cineraria (e connessi adempimenti amministrativi).