BACOLI – Sedici cittadini di Bacoli sono positivi al coronavirus. Sono in gran parte asintomatici, o con pochi sintomi, e in alcuni casi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Allo stesso tempo in città si registrano 13 guarigioni che portano a 197 il numero delle persone attualmente contagiate dal virus in città, di cui quattro sono ricoverate in ospedale, una in terapia intensiva.