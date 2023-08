Gli hacker non mollano: ancora foto e video a luci rosse sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli

BACOLI – Ancora foto e video a luci rosse sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Bacoli. Da stamattina, nonostante i tecnici siano al lavoro per ripristinare l’account e in stretto contatto con il servizio assistenza del social media, gli hacker si divertono a riempire la homepage con immagini e filmati hot che vedono come protagoniste donne di origini asiatiche. Una notizia che ha fatto presto il giro del web, ‘approdando’ su giornali di tutta Italia come Dagospia che ha ripreso l’articolo di Cronaca Flegrea e scatenando l’ironia dei ‘naviganti’.

IMMAGINI HOT SULLA HOMEOPAGE – Risale a domenica l’ultimo post “istituzionale” pubblicato sulla pagina del Comune di Bacoli e relativo ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona. Ma oggi i follower hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava. L’immagine di copertina, che ritraeva la statua di Sant’Anna, è stata sostituita con la foto di una donna sdraiata sul letto. E al posto del gonfalone del Comune come foto profilo c’è ora una ragazza sexy. Da questa mattina – mancavano pochi minuti alle 9 – sono proprio foto e video osé a padroneggiare sulla pagina Facebook del Comune.

LA RABBIA DEL SINDACO – «Vi invito a non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet. Sono giorni che segnalo la deriva politica di attacchi social che non mirano più ad accanirsi contro di me, contro il sindaco, contro l’amministrazione, ma incredibilmente contro l’istituzione comunale, la città, il Municipio», tuona il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che annuncia che nelle prossime ore sarà sporta denuncia alle forze dell’ordine.