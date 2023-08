POZZUOLI/ Bagnanti controllati all’ingresso del lido, il deputato Caso scrive al sindaco Manzoni

POZZUOLI – Il deputato Antonio Caso ed il M5S Pozzuoli hanno scritto al sindaco Luigi Manzoni per chiedere un intervento urgente contro quei gestori dei lidi balneari che effettuano controlli all’ingresso per vietare l’introduzione di cibo e bevande o addirittura il divieto per borse frigo di “grandi” dimensioni. Una pratica assurda che, negli ultimi giorni, ha trovato eco sulla stampa locale grazie alla denuncia di alcuni cittadini puteolani, che si sarebbero visti controllare la borsa frigo all’ingresso di un lido del litorale flegreo. Il deputato ha chiesto pertanto al sindaco di prendere una volta per tutte una posizione chiara e netta contro una “cattiva abitudine” che ogni anno si ripropone, adottando appositi provvedimenti (diffide, ordinanze, ecc.) che vietino espressamente ai gestori dei lidi di esercitare tali pratiche. «Tale azione – si legge nella mail inviata al Sindaco – oltre che tutelare i diritti dei cittadini, sarebbe un segnale importante per ribadire ai concessionari di non andare oltre il loro ruolo che è, lo ricordiamo, di gestori a tempo di un bene demaniale».