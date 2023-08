La Guardia Costiera di Pozzuoli sequestra 25 nasse abusive

POZZUOLI – Proseguono i controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente marino e costiero così come le attività di vigilanza della pesca marittima. Durante gli scorsi giorni l’Ufficio Circondariale Marittimo di Castel Volturno, congiuntamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Mondragone e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, ha eseguito numerosi controlli a contrasto dell’uso illecito di attrezzi da pesca nei pressi dell’area del fiume Volturno. Verifiche che hanno permesso ai militari di sequestrare 25 nasse abusivamente depositate presso un’area non autorizzata, lungo le sponde del corso d’acqua nel territorio comunale di Castel Volturno. Tale attività si pone in continuità con i controlli già effettuati sul territorio, che hanno permesso recentemente di accertare anche la presenza di una particolare imbarcazione, precedentemente impiegata per l’attività di pesca, in pessime condizioni strutturali. Tale circostanza, che causava seri rischi per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino, con anche possibile sversamento di idrocarburi a mare, ha comportato l’avvio di un iter amministrativo, a seguito del quale è stato possibile avviare l’imbarcazione a demolizione, scongiurando definitivamente il pericolo di un possibile affondamento.