POZZUOLI – I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un’età apparente di circa cinquant’anni e sarebbe di nazionalità italiana. Non si escludono le ipotesi di un malore o di un suicidio. I carabinieri sono sul posto per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. Indagi in corso.