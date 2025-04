POZZUOLI/ Uomo trovato morto nel lago e l’sos rimasto inascoltato

POZZUOLI – La presenza di un uomo, che vagava in evidente stato di difficoltà tra il lago Lucrino e il lago d’Averno, era stata segnalata venerdì pomeriggio. L’allarme era stato dato da una donna, che secondo il suo racconto avrebbe chiesto aiuto senza ottenere risposta. L’uomo aveva una maglia rossa, la stessa trovata addosso al cadavere rinvenuto in acqua questa mattina.

IL RACCONTO – “Stavo passando in macchina al lago d’Averno quando ho visto un ragazzo con una maglietta rossa. – ha raccontato la donna – Camminava in modo strano, con lo sguardo perso nel vuoto, come se fosse scollegato dal mondo intorno a lui. Scrivo questo post perché mi ha dato l’impressione di una persona in evidente difficoltà. Ho chiamato i soccorsi, ma nessuno mi ha risposto. Non mi sono potuta fermare perché sono in compagnia di più persone immunodepresse”