Geolier in concerto ad Agnano, consigliere comunale di Pozzuoli: «Potenziali pericoli e ricadute economiche»

POZZUOLI – Desta preoccupazione il mega concerto di Geolier in programma per venerdì 25 e sabato 26 luglio all’Ippodromo di Agnano. Dopo le perplessità sollevate dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui disagi per commercianti e residenti della zona e per il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, preoccupazioni arrivano anche da Vitale Di Dio, consigliere comunale di Pozzuoli che tocca il tema della sicurezza e dei danni economici alle attività locali. Di Dio, residente e conoscitore della realtà socio-economica del quartiere di Agnano (diviso tra i comuni di Pozzuoli e Napoli) ha voluto allo stesso tempo rimarcare l’importanza dell’evento “Come cittadino e come fan, – ha detto – non posso che essere felice e orgoglioso del percorso artistico di Geolier, un giovane talento che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di persone e che rappresenta oggi una voce autentica del nostro territorio. Eventi di questa portata sono sicuramente motivo di visibilità per l’area flegrea e occasione di aggregazione per tantissimi giovani.” ha fatto sapere il consigliere comunale di “Pozzuoli al centro”.

LE PREOCCUPAZIONI – Di Dio è poi passato alle preoccupazioni per i potenziali pericoli legati alla sicurezza “Tuttavia, – ha aggiunto – non possiamo ignorare il contesto in cui questo evento si svolge: il fenomeno del bradisismo sta provocando angoscia, disagi e incertezza quotidiana tra i residenti di Agnano Pisciarelli e tutta l’area flegrea. È legittima la preoccupazione che, con oltre 60.000 persone attese nella zona, un’eventuale scossa sismica possa trasformarsi in una situazione potenzialmente ingestibile dal punto di vista della sicurezza pubblica. Chiedo che le autorità competenti valutino attentamente ogni scenario di rischio.”

IL DANNO ECONOMICO – “Infine, -conclude il consigliere – sottolineo un aspetto che tocca la vita quotidiana di molti cittadini: a partire dalle ore 14:00 di venerdì 25 luglio, tutte le attività commerciali di Agnano Pisciarelli saranno, di fatto, costrette a chiudere a causa del dispositivo temporaneo di circolazione imposto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 525 del Comune di Napoli. In un momento di forte crisi economica – aggravata dalla situazione del bradisismo – questo rappresenta un danno pesantissimo per commercianti, artigiani e piccoli imprenditori della zona. Non si può pensare di calare eventi di questa portata su un territorio già fragile, senza una reale concertazione con le comunità locali. Ribadisco la mia stima per l’artista e il rispetto per chi lavora a eventi così complessi, ma chiedo con forza che le istituzioni si assumano la responsabilità di tutelare prima di tutto la sicurezza e la dignità di chi vive ogni giorno queste strade.”