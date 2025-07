Luigi Caputo, la freccia che vola sulla fascia del Pozzuoli Calcio

POZZUOLI – Il Pozzuoli Calcio continua a costruire la squadra per la stagione 2025/2026 e ufficializza un’altra importante riconferma in difesa: Luigi Caputo sarà ancora il terzino destro nerogranata. Punto di forza della retroguardia puteolana, Caputo ha dimostrato con prestazioni costanti e impegno totale di essere un elemento imprescindibile per il mister Russo. La sua esperienza e determinazione saranno fondamentali per mantenere la solidità difensiva. Con questa conferma, la società ribadisce la volontà di proseguire con giocatori che incarnano lo spirito e i valori del club.