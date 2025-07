POZZUOLI/ Del Vaglio critica con il nuovo piano parcheggi «Intervento inutile»

POZZUOLI – «Una toppa peggio del buco. O peggio, un intervento inutile. Sono 15 anni che la crisi del commercio puteolano è puntualmente ricondotta alla assenza di parcheggi. Ieri, l’ultima trovata spacciata per rivoluzione: sosta massima consentita nel centro storico di tre ore. Nonostante i cambi di casacca e i riassetti di maggioranza, la situazione resta la stessa: in città manca una visione di insieme, si continua a ragionare per interventi spot senza alcun effetto sulle vite dei cittadini.» È la critica che la consigliera comunale di opposizione Marzia Del Vaglio rivolge al nuovo dispositivo per i parcheggi approvato dalla giunta comunale che prevede un tetto alla sosta di tre ore negli stalli a strisce blu del presenti in tre strade del porto di Pozzuoli.

GLI INTERROGATIVI – Del Vaglio inoltre pone una serie di interrogativi: «La misura è ininfluente ma apre numerosi spunti di riflessione: – dice – Abbiamo abbandonato l’idea di Pozzuoli città turistica? Vogliamo davvero un commercio di vicinato nel 2025, quando i centri commerciali e l’online hanno devastato economie locali? Abbiamo previsto eccezioni per i lavoratori? Oppure immaginiamo un centro storico in cui i residenti sono ostaggio? E come si concilia questa iniziativa con l’idea di commercio che state inseguendo? Non abbiamo speso una parola sulla situazione di EAV, che ha ufficializzato, di fatto, la chiusura della linea Cumana a Pozzuoli fino a data da destinarsi. La situazione trasporti su ferro è drammatica, occorrerebbe una battaglia con i referenti di EAV. Senza trasporto pubblico non c’è futuro, non importa quanti parcheggi faremo; Quali investimenti stiamo concretamente mettendo in campo per garantire un sistema di navette alternativo per l’ingresso in città? Abbiamo previsto un sistema di car e/o bike sharing? Chi controllerà che la sosta di tre ore venga rispettata? Le indicazioni ai vigili saranno le stesse utilizzate sino ad ora (cioè interventi spot dove conviene) oppure inizieranno a controllare? La discussione sul futuro di Pozzuoli non è più rimandabile. – conclude – Il PD di Pozzuoli, fino ad ora, non ha mai dato impulso al dibattito ma si è limitato a subirlo.»