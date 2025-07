POZZUOLI/ Assessore Zazzaro plaude al nuovo piano parcheggi «Punto di partenza per una nuova città dell’accoglienza»

POZZUOLI – Plaude al nuovo dispositivo per i parcheggi l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro, che lo definisce uno strumento di svolta nella gestione della mobilità urbana ” Rappresenta un primo passo verso lo sviluppo di una città pronta ad accogliere tutti, indistintamente – spiega Zazzaro che ha votato la delibera 105 – Tutelare i residenti del centro storico e del porto è doveroso così come è doveroso, da parte di tutti noi amministratori, mettere nelle condizioni i cittadini e gli avventori di vivere in egual modo la città. Pertanto abbiamo deciso di farlo mettendo una soglia all’orario della sosta per le auto, fissata in 3 ore in maniera tale da consentire un ricambio e dare a tutti la possibilità di poter parcheggiare e godere delle bellezze della nostra città, passeggiare in centro e fare shopping. Allo stesso tempo, questa misura rappresenta un toccasana per le attività produttive spesso penalizzate da quanti, in maniera poco rispettosa, sottraggono posti auto creando problemi all’intero indotto economico e commerciali del centro.

IL CAMBIAMENTO – “Il nostro è un cambio di paradigma, – prosegue l’assessore – una nuova visione di città che mette al centro non solo il cittadino ma un’intera comunità, cambiando i rapporti tra utente e centro storico. Ringrazio il vicesindaco con delega alla mobilità Filippo Monaco per aver dato impulso a questa idea che nel tempo rivoluzionerà la nostra città. Si, perché questa è una svolta nella gestione della mobilità urbana, un punto di partenza per una nuova città dell’accoglienza”.

