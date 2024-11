Geolier e Amadeus a Pozzuoli: pranzo al ristorante “La Mediterranea” – LE FOTO

POZZUOLI – Una giornata all’insegna della tipica cucina di mare per Geolier e per Amadeus, insieme a Pozzuoli ospiti del ristorante “La Mediterranea”. I due, accompagnati dai rispettivi collaboratori, sono stati accolti dallo staff del locale per poi assaporare le prelibatezze cucinate dallo chef Vincenzo Castaldi. Su tutte c’è lo spaghetto al riccio, piatto preferito dal rapper napoletano che ormai è di casa nel locale di via Campana. Geolier ha fatto provare i piatti tipici de “La Mediterranea” anche ad Ultimo, l’artista con il quale è il protagonista de “L’ultima poesia”, brano che sta spopolando in Italia e che primeggia in tutte le classifiche.

IL PRANZO – Abbracci, sorrisi e selfie per un pomeriggio di svago e lavoro per Emanuele Palumbo, in arte “Geolier”, che insieme ad Amadeus, ex direttore artistico di Sanremo, hanno poi svelato anche alcune tracce del nuovo album “Dio lo sa – Atto II”, in uscita questo venerdì 22 novembre e i feat. presenti, nonché anche il singolo “Mai per sempre”, che anticiperà l’uscita del secondo capitolo e sarà disponibile da mercoledì 20. Esclusive partite proprio dal ristorante “La Mediterranea”, ormai diventato il “buen retiro” per Geolier, dove tranquillità e buona cucina si conciliano alla perfezione.

LE FOTO