Ladro incappucciato ed armato tenta di introdursi in casa di due pensionati

MUGNANO – Proprio come i normali topi, quelli d’appartamento si moltiplicano a vista d’occhio. L’altra sera un uomo incappucciato e probabilmente armato ha provato ad introdursi nell’abitazione di due pensionati in un parco privato a Mugnano di Napoli. “Ha provato a derubare mia madre e mio padre 2 pensionati di 70 anni”- racconta il figlio delle due scampate vittime che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli- “ Alle 21 e 15 in un parco, senza nessuna paura. Sembra fosse armato, fortunatamente si è spaventato ed è fuggito, ma la cosa che resta è la totale noncuranza di questa gente. “ “Agiscono senza paura, mentre i cittadini di paura ne hanno tanta perché lasciati” totalmente in balia di criminali e delinquenti – dichiara Borrelli con la consigliera comunale di Europa Verde Giusy Mauriello – “Ladri e rapinatori agiscono indisturbati e diventano sempre più pericolosi e sfrontati data la carenza di pattugliamenti. Bisogna assolutamente provvedere ad assumere nuovi agenti delle forze dell’ordine, il Governo lo sa bene ma nella propria agenda questo punto viene messo sempre più in basso.”