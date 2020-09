POZZUOLI – Alessandro Gassmann e i “bastardi di Pizzofalcone” hanno trasformato per un giorno Pozzuoli in un set cinematografico. L’attore romano, che interpreta la parte dell’ispettore Giuseppe Lojacono ormai entrato nel cuore di tanti italiani, insieme alla troupe ha girato alcune scene della famosa serie tv tra a Largo San Paolo e la Darsena, in una delle zone più caratteristiche e suggestive della città. Le riprese sono andate avanti per il tutto il giorno, sotto lo sguardo di numerose persone. Attori e staff durante i momenti di pausa si sono rifocillati presso “Il Gozzetto” ospiti del patron Michele Vanacore.

