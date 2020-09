POZZUOLI – C’è un nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli. La persona è in isolamento domiciliare e l’Asl sta lavorando per ricostruire la sua rete di contatti. Ad oggi sono 185 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 79 persone sono attualmente contagiate, 93 sono guarite definitivamente e 13 sono decedute.