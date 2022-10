POZZUOLI – Le regole e il gruppo prima di tutto. Insieme a grinta e sudore. «Garra Charrùa» esclamerebbe qualcuno guardando Sasà Campilongo al primo allenamento alla guida della Puteolana. Subito una doppia seduta sul campo di via Scarfoglio, per lanciare un segnale chiaro e inequivocabile: la maglia granata va sudata. “E’ come quella del Real Madrid o del Barcellona: chi la indossa deve sentirne l’importanza e deve dimostrare di meritarla” ha detto ieri dopo la firma del contratto che lo legherà alla società dei Di Costanzo fino al 2024. Oltre alla grinta ai calciatori vuole trasferire anche l’attaccamento ai colori e alla piazza dove ha vinse un campionato da calciatore «Con questa città e questa piazza sono legato. L’ho scelta anche perché l’amava un mio amico, Antonio Vanacore, con il quale sono cresciuto e ho condiviso tanti valori».

IL MODULO – Quanto al modulo di gioco, Sasà Campilongo da “zemaniano” doc negli anni ha dimostrato di essere un allenatore “camaleontico”, adattando gli schemi in base alle caratteristiche dei calciatori a sua disposizione. «Mi piace il 4-3-3, ho giocato anche con la difesa a 3, ma ora devo cucire il vestito addosso alla squadra. -ha aggiunto Campilongo- Saranno adottati diversi moduli. Questa squadra ha bisogno di equilibrio, ora bisogna non perdere, subire meno gol e iniziare a segnare. Voglio una squadra propositiva, votata all’attacco, con carattere. C’è bisogno di cattiveria, dobbiamo dare il 100%.»

LA RIVOLUZIONE – Sasà Campilongo porta con sé anche una ventata rivoluzionaria anche in termini di organizzazione in una società giovane: squadra in ritiro alla vigilia di ogni partita, studio dell’avversario e rivisitazione della gara precedente in sala tv e un Match Analyst per non trascurare nessun dettaglio, specie sui calci da fermo. Il nuovo mister ha già portato una ventata di entusiasmo tra i tifosi: nella sola giornata di oggi sono stati staccati già 150 biglietti per la partita di domenica contro il Martina Franca.