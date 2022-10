POZZUOLI – Il corpo senza vita di una 70enne è stato trovato quest’oggi in un’abitazione al primo piano di una palazzina di traversa Maroder, lungo via Solfatara. La scoperta è stata fatta da carabinieri e vigili del fuoco, giunti sul posto dopo una telefonata al 112 di alcuni residenti che raccontavano di sentire un forte tanfo provenire dall’abitazione. Dopo aver forzato la porta d’ingresso i militari hanno rivenuto il cadavere della donna riverso sul pavimento e già in stato di decomposizione: da un primo esame effettuato dal medico legale pare che la morte sia avvenuta già da 4-5 giorni, pare per motivi accidentali, forse in seguito a una caduta. Sul posto anche gli uomini della scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. La salma è stata sequestrata per l’autopsia disposta dal pm di turno. L’anziana viveva da sola in casa e da tempo era affetta da diverse patologie.