AGNANO – Ci sono delle galline in tangenziale. Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta, è invece una vicenda assurda segnalata da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli intervenendo anche in diretta telefonica a La Radiazza: “Sulla tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita di Agnano mi sono imbattuto in alcune galline che scorrazzavano sulla careggiata, con la mia auto, rischiando un incidente, le ho indirizzate verso una piazzola di sosta. Ho chiamato il 113 e la mia chiamata è stata inoltrata al servizio viabilità dell’autostrada. Quando sono intervenuti gli operatori mi hanno detto che si erano già imbattuti in queste galline.” Anche un secondo ascoltatore è intervenuto per segnalare un episodio simile in cui ha rischiato di uscire dalla carreggiata. “Sembra una storia surreale. Se gli operatori dicono di conoscere già la questione di queste galline vuol dire che lì nelle vicinanze potrebbe esserci un allevamento mal custodito o mal recintato e nessuno sarebbe mai intervenuto seriamente per risolvere la faccenda. Si aspetta sembra che possa accadere un’incidente prima di decidersi a prendere dei provvedimenti? Ritrovarsi davanti delle galline mentre si viaggia in Tangenziale con auto o moto è molto pericoloso, sembrerebbe una storia divertente e invece purtroppo c’è poco da ridere.”– hanno commentato Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.