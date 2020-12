POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo che di fatto proroga su alcune zone l’allerta in essere con una riduzione del livello di rischio. A partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di sabato sono ancora previste locali precipitazioni, anche a possibile carattere di rovescio o isolato temporale con raffiche di vento. La criticità idrogeologica è gialla. Si raccomanda alle autorità competenti di prestare la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle precipitazioni di questi giorni. La Protezione Civile raccomanda di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle conseguenze dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile