POZZUOLI – Open Days dal 14 al 18 dicembre presso l’IC 3 “Rodari Annecchino”. L’Istituto scolastico situato nel quartiere Monterusciello di Pozzuoli invita tutti coloro i quali vorranno conoscere le attività formative e didattiche che la scuola offre durante l’anno ai suoi studenti ad una serie di appuntamenti online (openMeet).

L’OPEN DAYS – coinvolgerà tutti i gradi scolastici, dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado. La mattina le classi finali di ogni grado eseguiranno laboratori insieme ai compagni più grandi e ai loro docenti, durante le lezioni in DAD e nel pomeriggio “le porte” si apriranno con tre appuntamenti aperti a tutti, genitori e futuri studenti. Matematica, scienze, fisica e genetica, scrittura creativa, lingue, informatica, tecnologia, attività musicali, artistiche e sportive saranno alcuni dei laboratori in cui gli studenti dell’Istituto scolastico saranno protagonisti insieme ai docenti. Tutte le informazioni per accedere agli openMeet e visionare le attività dell’Istituto saranno sul sito istituzionale www.ic3pozzuoli.edu.it. In un’ottica di comunità, l’IC 3 “Rodari -Annecchino” invita a partecipare tutte le famiglie e gli abitanti del quartiere.