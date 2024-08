Gala d’arte a Bacoli per l’inaugurazione della mostra collettiva “Viva Voce e Charm of Art”

BACOLI – Venerdì 6 settembre, alle ore 18:00, presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli, si svolgerà il gala d’arte di apertura della mostra collettiva organizzata da Viva Voce e Charm of Art. In esposizione una quarantina di opere di pittura, pittura, fotografia, scultura, arte digitale e arte grafica. Ospiti della serata: Melina Cesarano, presidente di Charm Of Art; Mauri Lucchese, direttore artistico per le sezioni di pittura e scultura di Charm Of Art; Marianna D’Orta, docente e artista (ritrattista); Maria Massa, cantante lirica e compositrice; Melina Cortese, attrice e organizzatrice di eventi; @GiòSciò, music fusion art; Deborah Granata, artista, Performance Artistica Live; Angelica Ausilia Giadone, fotografa di Charm Of Art. Inoltre Charm of Art ha il piacere di annunciare che al gala d’arte sarà presente l’attore Tommaso Tuccillo. In occasione del gala l’artista Deborah Granata realizzerà una performance artistica. La mostra sarà visitabile, nel mese di settembre, nei seguenti giorni: 7/8/13/14/15/20/21/22. Nell’ambito dell’esposizione sabato 21 settembre 2024 presso la Casina Vanvitelliana si svolgerà la presentazione del libro “Il mercadante, già Teatro del Fondo, storia di un teatro napoletano”, di Tommaso Tuccillo. Moderatore dell’evento: Gaetano Bonelli, direttore del Museo di Napoli (Collezione Bonelli) e direttore della Casa Museo Enrico Caruso. Charm Of Art ringrazia: la città di Bacoli; il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Regione; il Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Bacoli Mauro Cucco; l’Amministratore unico del Centro Ittico Campano Sergio Cosentini; il Direttore amministrativo del Centro Ittico Claudio d’Andrea; Art Anthology by Pietro Alessandro Trovato; Spazio Arte Acireale; Art Director, Melina Cortese; Mondello Arte Expo; Radio In; Associazione culturale Viva Voce (Dott.ssa Valeria Cinzia Barbagallo); Voce Libera Web; www.bananelamponi.it; Gogòl Omaggio Al Sorriso; Lo Piccolo Forniture; Arte Pizza (Piazza Gioacchino 8, Bacoli).

GLI ARTISTI PARTECIPANTI – Achille D’Onofrio, Ada Bronte, Angelica Ausilia Giadone, Angelina Nigro/Maria Pia Tonziello, Antonella Maione, Carmela Rinaldi, Carmen Colonna, Cesare Mondrone, Daniele Miradoli, Deborah Granata, Dennis Rakar, Enrica Soligon, Ermelinda Biondo, Federica Delinavelli, Gabriella Di Natale, Gabriella Sterzi, Giovanna Furceri, Giuseppe Caputo, Ilenia di Gabriele, Loredana Allenza, Luisa Pirozzi, Marco Troia, Maria Materia, Marianna D’Orta, Mario Bova, Michele Caltagirone, Michelina Milella, Mina Di Salvo εδεν DSG, Nunzia Gaudino, Patrizia Bognanni, Pina Carpine, Raffaela Russo, Roberto Fabio Brucci, Rosa Martinelli, Rosalba Ascione, Rosy Belfiore, Stefania Guiotto, Vittoria Coppola. Saranno inoltre esposte due mostre pittoriche personali di Maria Antonietta Scala (ROSSO MARE) e di Melina Cesarano (Onde e Orizzonti).