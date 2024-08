La puteolana Cristina Cori debutta nel grande cinema con William Levy

POZZUOLI – Visti per le strade di Roma, vicino al Colosseo sembrano due bellissimi in vacanza nella città eterna. Poi vai a vedere bene e ti accorgi che quel bellissimo ragazzo è la star cubano-americana William Levy che passeggia con l’incantevole Cristina Palumbo, in arte Cristina Cori, durante le fasi di preparazione del film ‘Tradita’ di Gabriele Altobelli. Cristina Cori è incantevole e non sfigura affatto al fianco del super-divo. Viene da Pozzuoli, la terra di Sophia Loren e ,a detta del suo agente e del suo produttore, ha la stessa determinazione della nostra diva cinematografica più amata e più premiata nel mondo.

“LA NUOVA SOPHIA LOREN” – «Debutto in un ruolo in ‘Tradita’ di Gabriele Altobelli al fianco di attori incredibili come Manuela Arcuri, William Levy Fernando Lindez, Monica Guerritore, Giancarlo Giannini, Angela Molino e Raffaella Di Caprio. Tutti attori straordinari. Con la Di Caprio ho poi un buon rapporto, abbiamo lo stesso agente, è bellissima e sono felice di debuttare nel grande cinema con lei», dichiara Cristina. «La nuova Sophia Loren? Magari – aggiunge – Siamo così diverse, ma come lei ha sempre detto la determinazione accompagnata dal talento e poi dalla fortuna può portare lontano. Spero che Pozzuoli mi porti fortuna come ha portato a lei».