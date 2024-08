Trovato in possesso di una pistola rubata, in carcere un 32enne puteolano

POZZUOLI – Nel corso della notte tra il 22 agosto e il 23 agosto, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli e i militari del Comando N.O.R. dei carabinieri di Pozzuoli, hanno eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di un 32enne puteolano gravemente indiziato, tra l’altro, di aver portato in luogo pubblico un’arma tipo revolver 38 special, risultata poi essere compendio di furto in abitazione in località San Bonifacio (Verona), perpetrato lo scorso 8 agosto.

L’INSEGUIMENTO – L’indagato, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, a bordo di un motociclo condotto da un complice, al culmine di un duraturo e rocambolesco inseguimento con i militari stessi, è stato rintracciato appiedato mentre si defilava, sfruttando sia le condizioni di scarsa illuminazione che il riparo offerto da uno stabile.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una congrua somma di denaro (superiore ai mille euro), della quale non ha saputo fornire valide giustificazioni. Il successivo sopralluogo ha fatto emergere la presenza di una pistola cromata tipo revolver con guanciole color legno in perfetto stato di conservazione, lucida e lubrificata, nascosta dalla vegetazione spontanea nel preciso punto in cui era stato visto sostare il soggetto prima di accelerare il passo e nascondersi alcuni metri più avanti. Sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, nella mattinata del 23 agosto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale dove, nella mattinata di sabato 24 agosto, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.