POZZUOLI/ Schianto in moto, autopsia sul corpo del 37enne: lascia 5 figli

POZZUOLI – È stata disposta l’autopsia sul corpo di Ciro Russo (nella foto ndr), 37enne di Pianura, deceduto ieri mattina in seguito al drammatico incidente in via Campana 191, a Pozzuoli. L’esame verrà eseguito entro l’inizio della prossima settimana presso il Centro di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli. Soltanto dopo il magistrato firmerà il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari che potranno così organizzare i funerali. Il 37enne napoletano era sposato e padre di cinque figli. Il decesso è avvenuto all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato in gravissime condizioni dopo l’incidente. Ogni tentativo di rianimare il motociclista è stato vano.

LE INDAGINI – La Procura sta intanto coordinando gli accertamenti, che proseguono anche con la raccolta delle dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro. Russo viaggiava in sella alla sua motocicletta quando – secondo una prima ricostruzione dei fatti – avrebbe invaso la corsia opposta in seguito a un sorpasso. Inevitabile lo schianto che non gli ha lasciato scampo. Coinvolte nell’incidente anche due vetture, di cui una noleggiata da turisti polacchi in visita nei Campi Flegrei. Ad effettuare ieri i rilievi sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli.