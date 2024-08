MONTE DI PROCIDA/ Allarme furti d’auto nel nuovo parcheggio di Miliscola: è senza custodia e telecamere

MONTE DI PROCIDA – E siamo a tre. A Monte di Procida sono tornati a razziare i topi d’auto. In maniera massiccia e sistematica soprattutto a Miliscola. E così è riesploso un fenomeno che, negli anni, non diminuisce, nonostante il grande sforzo delle forze dell’ordine a controllare tutto il territorio. Ora è di nuovo allarme.

FURTI A MILISCOLA – Sarebbero, infatti, già tre le auto rubate nel nuovo parcheggio di via Miliscola, da poche settimane aperto. La nuova area di sosta comunale non presenta alcuna custodia e non ci sono nemmeno telecamere di sorveglianza. E il Comune quando si muove ad installare, almeno, un impianto di videosorveglianza? A denunciare i fatti sono gli stessi malcapitati che sui social non hanno fatto mancare di condividere tutta la loro rabbia e frustrazione.

LO SFOGO SOCIAL – È il caso di una 67enne napoletana, ma che vive da tanti anni in Lombardia, a cui le è stata rubata l’auto con tutti gli effetti personali, tra cui il regalo del marito per il loro anniversario di matrimonio, proprio nel nuovo parcheggio di Miliscola, dopo che era stata a trovare una parente al Parco Romano di Miliscola. «La cosa più triste è stato tornare a Milano col treno, ma la cosa che mi pesa di più non è tornare a casa senza l’auto, è stato dover dire a tutti che a Napoli, la città che difendo col cuore, mi hanno lasciato a piedi», racconta la donna con tono rammaricato.