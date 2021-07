LICOLA – Furto all’alba di ieri ai danni di “Non Solo Polli” in via Nullo a Licola, nei pressi dello svincolo della Variante Anas. Tre uomini con i volti travisati hanno sfondato le vetrate del Take Away e portato via la cassa. L’assalto è avvenuto poco dopo le 5 ed è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Nelle immagini si vedono le fasi del furto, dall’arrivo alla fuga. Oltre ad impossessarsi dei soldi, i ladri hanno anche arrecato ingenti danni alla struttura. Indagini sono in corso per risalire alla loro identità. «Questi grandissimi pezzi di m…. ci hanno arrecato un danno grandissimo. Non sappiamo se per gelosia o altro. Speriamo che al più presto riescano a prenderli» è stato lo sfogo della titolare che ha denunciato l’accaduto alla forze dell’ordine.

1 di 4