QUARTO – Proseguono i furti di pneumatici sul territorio. A Quarto, in via Giorgio De Falco, i ladri sono entrati in azione, portando via le gomme di un’automobile in sosta. Non è la prima volta che si registrano furti o danni alle auto posteggiate in questa zona. Numerose le macchine cannibalizzate nel comprensorio flegreo. Centraline e pneumatici fanno gola ai malviventi specializzati nella vendita di ricambi usati.