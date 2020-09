POZZUOLI – Lancio di fumogeni e di una bomba carta in campo durante Puteolana – Città di Fasano da parte dei tifosi granata. La partita è stata sospesa per circa due minuti al 16esimo per poi riprendere subito dopo. Il lancio è avvenuto da una zona esterna dello stadio nei pressi della gradinata. La situazione è tenuta sotto controllo dalla forze dell’ordine. Al ventesimo minuto il risultato è ancora sullo zero a zero. Sulla panchina della Puteolana è presente il contestatissimo presidente Emanuele Casapulla.

PARTITA SOSPESA – Al 28esimo minuto la partita è stata sospesa a causa della forte pioggia. (seguiranno aggiornamenti)