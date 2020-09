POZZUOLI – Allagamenti e strade chiuse a Monterusciello dove pioggia e vento hanno messo in ginocchio il quartiere. Nei pressi del lotto 1 bis, in via Brancati, la strada è stata interdetta al traffico a causa degli allagamenti. Si segnalano anche rami spezzati e allagamenti in alcune abitazioni ai piani bassi delle palazzine popolari.