Frana a Pozzuoli, chiusa la linea Cumana: treni fermi per un fabbricato pericolante

POZZUOLI – Oggi è stata interrotta la linea Cumana in località Cappuccini, perché un fabbricato privato diruto è crollato sulla linea. L’Eav si è fatta carico di abbattere completamente il fabbricato pericolante e di ripulire la linea. «Cercheremo di capire chi ha responsabilità e chiederemo il risarcimento danni» fa sapere il presidente di EAV Umberto De Gregorio. Il servizio ferroviario è stato interrotto tra le stazioni di Bagnoli e Pozzuoli fino a nuovo avviso e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I treni in partenza da Montesanto termineranno la corsa a Bagnoli mentre quelli in partenza da Torregaveta termineranno la corsa a Pozzuoli.