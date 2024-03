POZZUOLI/ Manzoni gela Cossiga & company: non entra nessuno in Giunta

POZZUOLI – E’ un altolà fermo, perentorio e convinto quello di Gigi Manzoni. Il sindaco è apparso assai infastidito per il modo con cui è stato gestito da Cossiga, Pisano e De Simone la vicenda che ha portato alle dimissioni dell’assessore Sifo. Sia sul piano umano che sul piano politico e pratico, Manzoni è rimasto assai turbato e l’indicazione che ne esce fuori è che da qui a un paio di mesi la sua giunta non subirà nuovi ingressi. Cosa che darà fastidio al terzetto ma anche a Italia Viva che da qualche tempo inizia a scalpitare per trovare un posto al sole. Ma per tutti la risposta di Manzoni è nitida: “Pretendo stabilità nel mio gruppo di lavoro”. Manzoni, che col passare del tempo è sempre più leader del Pd nei Campi Flegrei, con la benedizione di Mario Casillo e di Lello Topo, non vuole che la giunta possa essere considerata un terreno per la resa dei conti all’interno dei singoli gruppi che sono all’interno della maggioranza.

TUTTO CONGELATO – In pratica, pur non entrando nel merito delle dimissioni di Sifo, non può accettare di buon grado che dopo appena cinque mesi a un suo assessore venga revocata la fiducia del proprio gruppo consiliare. Anche perché, fino ad adesso, Manzoni aveva persino considerato molto costruttivo l’apporto alla sua giunta dell’ex assessore Sifo. Dunque, la nuova nomina è congelata. E non per poco. Anche se il sostituto non era del tutto sgradito a Manzoni: Vittorio Gloria. Manzoni, per l’appunto proprio alla luce della leadership del Pd, ora vuole prima far quadrare i conti all’interno del partito a Pozzuoli. E questo potrebbe slittare a maggio se non addirittura dopo le Europee. In quel caso, cosa succederebbe se Del Vaglio e gli altri confluissero nel Pd di Pozzuoli? Ovvio, dovrebbero sostenere la maggioranza, girando le spalle al vecchio progetto antagonista che era guidato da Vincenzo Figliolia. Tradotto, uno della loro area potrebbe entrare in giunta, difficile che però possa essere Ismeno visti i toni e le accuse (sia da un punto di vista personale che politico) utilizzati nella campagna elettorale che ha contrapposto l’attuale sindaco a colui che oggi si pone come leader dell’opposizione.

I “CALCI” DI ITALIA VIVA – Facile immaginare che Manzoni non voglia quindi aprirsi ora a nuovi ingressi: nessuno prenderà il posto di Sifo per almeno un paio di mesi. Poi si vedrà. Ma anche Italia Viva, che inizia a scalpitare, a dare i calcetti, a voler cercare spazio per l’ex presidente del consiglio comunale, Enrico Russo, è stata avvisata. Questo a livello regionale dove Italia Viva strizza l’occhio a Manzoni al contrario di Italia Via Pozzuoli dove Sebastiano non pensa proprio all’ingresso in giunta. Ma si sa decide Renzi e a Napoli dominano Armando Cesaro e la segretaria provinciale Marianna Mascolo. Intanto, il sindaco Manzoni sostiene che una mano alla città può essere dato anche stando solo in maggioranza, non solamente invocando posti in giunta. Perché nessuno può chiedere nulla.