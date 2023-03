Vento forte e mare grosso non bloccano i traghetti da Pozzuoli

POZZUOLI – Collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania. Per ora procedono invece i collegamenti effettuati dai traghetti a Pozzuoli. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido fino alle ore 21 di stasera. Il forte vento di Ponente, sino a 25 nodi, ha ingrossato il mare e le compagnie di navigazione da stamattina hanno deciso di sospendere diverse collegamenti. Cancellate diverse corse di aliscafo per Ischia e Procida effettuate dal Molo Beverello; risultano invece al momento regolari i servizi di collegamento per le due isole operati con navi traghetto da Pozzuoli o dal molo napoletano di Calata Porta di Massa.

L’AVVISO – Ieri è stata diramata l’allerta con cui la Protezione civile ha raccomandato alle autorità competenti di attivare i centro operativi comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile sia in ordine al rischio idrogeologico per temporali che per il vento forte.