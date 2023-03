POZZUOLI/ Trema ancora la terra, scossa di magnitudo 2.2

POZZUOLI – Una nuova scossa è stata registrata alle 16.35 di oggi a Pozzuoli dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano che hanno rilevato una magnitudo pari a 2.2 ± 0.3. L’epicentro del fenomeno è la zona della Solfatara a una profondità di 2,2 chilometri. Pareti e vetri hanno tremato in gran parte della città, da via Napoli al centro storico, nella zona alta e in via Campana e in alcuni casi anche nel quartiere di Monterusciello residenti hanno segnalato il fenomeno. Al momento non si registrano danni.