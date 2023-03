QUARTO/ Lavori di pulizia del canale di scolo, cambia la viabilità in via Campana

QUARTO – A partire dalla giornata di domani e fino al termine dei lavori, dalle 8 alle 17, è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato in via Campana, dall’intersezione in via Casalanno all’intersezione con via Pantaleo. A stabilirlo un’ordinanza della polizia municipale di Quarto. Si tratta di opere necessarie per garantire il regolare funzionamento dei canali di scolo presenti in via Campana. Nel provvedimento si legge anche che “la segnaletica stradale, i semafori da cantiere e le transenne di indicazione e idonea segnaletica di cantiere prevista verranno collocata dalla ditta esecutrice dei lavori”.