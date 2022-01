POZZUOLI – In moto, sulla banchina del porto, impenna su una ruota facendo urtare il casco a terra davanti agli occhi degli amici. E’ l’ennesima follia notturna andata in scena a Pozzuoli nei giorni scorsi. La scena è stata ripresa con uno smartphone e il video pubblicato su Tik Tok. Nelle immagini si vede un giovanissimo che, in sella al mezzo, percorre indisturbato l’intero tratto di banchina ad alta velocità e impennando pericolosamente. In sottofondo si sentono i commenti divertiti degli amici. Un episodio non isolato: nei mesi scontri sempre a Pozzuoli, sul lungomare di via Napoli, diversi video pubblicati sullo stesso social media riprendevano analoghe e pericolose scorribande notturne.