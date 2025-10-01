Follia a Licola: rissa tra coppie per una precedenza allo “stop”, poi inseguimento sulla Statale e schianto – LE FOTO

LICOLA – Calci, pugni, schiaffi nel traffico tra uomini e donne davanti a decine di automobilisti terrorizzati. Minuti di follia e violenza andati in scena questa mattina, intorno alle 09:00 in via Nullo, a Licola di Giugliano. Protagonisti due uomini e due donne che se le sono date di santa ragione per motivi di viabilità. Secondo quanto ricostruito, infatti, la lite sarebbe avvenuto per una precedenza non data allo “stop” dello svincolo della SS7 Quater, nei pressi del Mc Donald’s. Dopo insulti e minacce, le due coppie sono scese dall’auto e se le sono date di santa ragione, nonostante l’intervento di alcuni automobilisti e passanti che hanno tentato di fare da pacieri.

L’INSEGUIMENTO – Ad un certo punto una delle due auto si è allontanata, imboccando la SS7 Quater in direzione Varcaturo. Non contenti, gli occupanti dell’altra vettura hanno dato vita a un folle inseguimento terminato con uno schianto contro il guardrail. Nell’impatto è stata coinvolta un’altra auto con a bordo un giovane di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti poliziotti e carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto e identificando i responsabili delle violenze.

LE FOTO