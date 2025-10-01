Vento forte e mare agitato: scatta l’allerta meteo

POZZUOLI – La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono “Venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”. L’avviso emanato dal centro Funzionale e diramato dalla sala Operativa regionale della protezione civile è verde invece per il rischio idrogeologico ed idraulico associato alle precipitazioni che non è al momento previsto. L’allerta vento non è invece associata a codice colore.