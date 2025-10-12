Follia a Bacoli: investe con l’auto i vicini durante una lite condominiale

BACOLI – Lite condominiale finisce nel peggiore dei modi a Bacoli dove un uomo ha investito i suoi vicini di casa. È successo in via Petronio nel pomeriggio di domenica. Sul posto è giunto personale sanitario del 118. Ad avere la peggio è stata una coppia di coniugi, che ha riportato lievi ferite. Marito e moglie sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull’accaduto. Alla base del gesto ci sarebbero problemi di vicinato tra due famiglie.