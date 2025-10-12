Bruno, il cordoglio del sindaco di Pozzuoli “Vicini al vostro dolore”

POZZUOLI – «Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Pozzuoli, il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 36 anni deceduto nella notte in un incidente stradale a Lucrino. In questo momento di profondo dolore, mi unisco alla famiglia e agli amici, esprimendo loro la mia più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze.» È il messaggio del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che rivolto a familiari e amici di Bruno Marotta.