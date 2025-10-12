Picchia la moglie in centro a Pozzuoli: bloccato da un gruppo di giovani e arrestato dai carabinieri

POZZUOLI – Picchia la moglie in strada ma viene bloccato da un gruppo di giovani e arrestato dai carabinieri. È successo nella notte di domenica nel centro storico di Pozzuoli, nei pressi dell’ormai ex stazione della cumana. Entrambi di Bacoli, i coniugi (lui 50 anni, lei 47 anni) stavano litigando quando lui ha iniziato a colpirla violentemente. Le urla e le richieste di aiuto della donna hanno attirato l’attenzione di un gruppo di giovani, i quali si sono scagliati contro l’uomo che sarebbe stato colpito anche con un casco alla testa.

L’ARRESTO – Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli che hanno arrestato l’uomo. Da quanto avrebbe sostenuto la donna, già in passato sarebbe stata vittima di violenze da parte del marito. Lui si sarebbe difeso raccontando di aver cercato di calmare la moglie in stato di ebbrezza. Nella notte il 50enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.