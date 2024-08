Finita l’Olimpiade di Viola Scotto di Carlo «Ricomincio da qui»

PARIGI – «Ricomincio da me…Finisce la mia Olimpiade qui a Parigi, qualcuno penserà che sia delusa e che sia andata male, invece sono qui per dire che sono molto contenta delle mie prestazioni e per come ho vissuto questa esperienza, di essere riuscita a tenere tutto sotto controllo, godendomi ogni emozione dall’inizio alla fine. Ringrazio quelle poche persone che mi sono state vicine, la mia famiglia, il mio allenatore, la mia società e i compagni della squadra italiana per aver reso tutto ciò mille volte più bello. Ricomincio da qui.» Così Viola Scotto di Carlo al termine dell’avventura alle Olimpiadi di Parigi.

*Foto: Simone Castrovillari