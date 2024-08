Piscina con scivoli in villaggio a Licola senza autorizzazioni: scatta la chiusura da parte del comune di Pozzuoli

POZZUOLI – Una sorta di mini parco acquatico con quattro piscine e acquascivoli è stato chiuso dal comune di Pozzuoli in quanto l’attività veniva svolta senza alcuna autorizzazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas insieme alla Polizia Municipale che lo scorso15 luglio hanno effettuato un controllo all’interno della struttura che sorge in via Montenuovo Licola Patria, nella frazione di Licola.

LE ATTIVITA’ – All’interno della struttura, gestita da un’azienda mediante fitto di ramo d’azienda, veniva effettuata attività ricettiva all’aria aperta, villaggio camping con ristorane, bar, piscine, campi di calcio, area sosta e casette. Durante le verifiche, però, è emersa la mancanza delle dovute autorizzazioni che hanno portato all’ordinanza di cessazione dell’attività illegittima di piscina privata.