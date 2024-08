DL Ricostruzione, Caso e Fontana: «Cittadini flegrei lasciati soli dal Governo»

POZZUOLI – «Dopo aver inglobato il Decreto Campi Flegrei Bis nel Decreto Ricostruzione ed aver bocciato tutti i nostri emendamenti in Commissione, anche in Aula oggi la maggioranza ha dimostrato che i Campi Flegrei non sono una priorità di questo Governo». A dirlo sono i deputati del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso ed Ilaria Fontana.

“DECISIONI SCELLERATE” – «Tutti gli emendamenti per bloccare i mutui e le tasse a chi è stato sgomberato, per dare la possibilità di intervenire sulle abitazioni private per renderle antisismiche, e per salvaguardare il tessuto socio economico sono stati bocciati. Ci siamo pertanto ritrovati a votare una misura assolutamente insufficiente e senza visione – incalzano gli esponenti del M5S – Una scelta disastrosa del Ministro Musumeci che negli ultimi mesi si è dedicato ad attaccare ed insultare la comunità flegrea. Continuiamo a non capire le decisione scellerate di questo Governo che vuole spendere 13 miliardi per un ponte e non riesce a dare risposte serie a chi oggi sta vivendo una situazione di seria difficoltà»