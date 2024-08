Microzonazione Sismica, il Comune di Monte di Procida ottiene il finanziamento regionale

MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida è stato ammesso alla graduatoria di finanziamento regionale per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) e per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE). Il progetto rientra nel Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico, un’iniziativa istituita per proteggere le comunità dagli eventi sismici.

SICUREZZA DEL TERRITORIO – Gli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 sono fondamentali per valutare la risposta del suolo in caso di terremoti, individuando le aree a maggiore rischio e pianificando interventi di mitigazione adeguati. Inoltre, l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) consente di predisporre piani di emergenza efficaci, garantendo la sicurezza e la resilienza del territorio.