Orrore a Pozzuoli: cagnolino infilato in un sacchetto e abbandonato lungo le scale

POZZUOLI – Orrore. Non c’è altra parola per descrivere la scena che questa mattina si è trovata davanti una giovane di Pozzuoli lungo le scale che da viale Capomazza conducono verso via Napoli. Sul corrimano una busta trasparente per alimenti con all’interno il corpo, ormai senza vita, di un cagnolino. Immediatamente è stata allertata la Polizia. L’ipotesi più accreditata è che il cucciolo sia stato ammazzato e poi abbandonato in zona. Dopo la segnalazione il cane è stato rimosso.

IL RACCONTO – «Questa mattina – ha raccontato Valeria, la giovane che ha fatto la macabra scoperta – scendendo verso lo scalandrone di fronte Viale Capo Mazza, per raggiungere la via G. Marconi, mi sono imbattuta in questo fagottino. Avvicinandomi mi sono accorta che fosse il cadavere di un cucciolo infilato in un sacchettino per alimenti. Non ho avuto il coraggio di toccarlo e infilarlo in uno scatolo di cartone, come suggeritomi dalla polizia, che ho chiamato immediatamente. Ho dato tutti i dati ma mi hanno detto che se fosse stato solo ferito, sarebbero intervenuti, ma visto che è in questo stato, non possono fare nulla. Comunque sia, chi ha fatto questo è un subumano. E mi sono pure trattenuta».

LE INDAGINI – In zona, sia nella parte alta di via Rosini, via Marconi e viale Capomazza, che in quella bassa di via Napoli, ci sono numerose telecamere che potrebbero avere ripreso la scena o, quantomeno, chi materialmente ha portato il cadavere dell’animale lungo le scale. Un lavoro meticoloso che, insieme a un eventuale microchip installato sul cane, potrebbero fornire indizi utili alle indagini per risalire all’eventuale autore della macabra uccisione.