POZZUOLI – Attimi di paura questo pomeriggio a Licola dove un uomo e una donna stavano annegando in mare dopo essere stati travolti dalle onde. I due (una coppia di fidanzati) sono stati salvati da due pescatori presenti in spiaggia: provvidenziale è stato il loro intervento. Dopo i primi soccorsi sul posto i due sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Fuori pericolo la donna, sembrano più critiche le condizioni dell’uomo. I due erano giunti in motorino nel tratto di arenile libero di Licola Mare.