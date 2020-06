POZZUOLI – Da lunedì 22 giugno non è più obbligatorio, ma facoltativo, l’uso delle mascherine all’aperto. Lo ha stabilito un’ordinanza regionale che invece rende obbligatorio l’uso delle mascherine al chiuso (mezzi pubblici, negozi, supermercati, ecc..) e in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro.