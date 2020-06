POZZUOLI – Salgono a 25 i giorni senza nuovi contagi a Pozzuoli dove ieri tre persone sono guarite definitivamente dal covid19. Attualmente in città non ci sono persone contagiate: le 82 risultate positive dal 1 marzo a ieri, infatti, sono tutte guarite. Tredici invece sono stati i decessi. Trend positivo anche nell’intera regione dove anche oggi non si sono registrati nuovi casi.