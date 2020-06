BACOLI – Venerdì 19 giugno 2020 alle ore 15, nel rispetto delle attuali normative vigenti per la prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, si è riunita su piattaforma Google Meet, l’assemblea dei Soci del Flag Pesca Flegrea Scarl. L’Assemblea in questione doveva svolgersi entro aprile, ma è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid-19, scoppiata nei mesi precedenti. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2019, anche il rinnovo delle cariche associative per il triennio 2020-2023.

Il Presidente, ringraziando a nome del CDA per la presenza e la competente partecipazione dei soci, ha esposto la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) con l’attivazione delle misure, a valere sul PO FEAMP 2014/2020, pubblicate sul sito www.flagpescaflegrea.it.

LE CARICHE – “La seduta odierna rappresenta un impulso decisivo all’attività del FLAG – spiega il Presidente l’Avv. Paolo Conte – consentendone una piena agibilità e una possibilità di spesa di risorse a favore del territorio flegreo, suddivise tra interventi a titolarità pubblica che vedono come beneficiari gli Enti Locali, ed altri in regime di aiuto che vedono come beneficiari imprenditori privati del settore della pesca e della mitilicoltura, ed altri ancora a sostegno di iniziative di ricerca ed innovazione”.

Eletti all’unanimità cinque componenti del Consiglio di Amministrazione: Paolo Conte, Pietro Chiaro, Pietro Pugliese, Francesco D’Isanto, Gabriella Illiano. È stata, altresì, rinnovata la fiducia all’Avv. Paolo Conte per la carica di Presidente del CDA. Sul punto ritorna il Presidente Conte, che spiega: “Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla conclusione della SSL 2014/2020 e, soprattutto, gestire l’avvio della nuova programmazione 2021/2027”.