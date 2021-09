POZZUOLI – Balli, cori e selfie senza mascherina. Venerdì sera è andato in scena l’ennesimo concerto con neomelodico sul territorio di Pozzuoli. Questa volta a fare da sfondo all’esibizione canora, in occasione di una festa, è stata la zona di Licola. Protagonista dello spettacolo Leo Ferrucci. Come già avvenuto le altre volte, il concerto è stato immortalato in decine di video, che nelle ultime ore stanno circolando anche sui social. La scorsa settimana, a Quarto, i carabinieri sono intervenuti in una corte condominiale di via Trefole in seguito alla segnalazione fatta da un residente per la musica ad alto volume. I militari dell’Arma hanno constatato che si trattava di un concerto del noto cantante neomelodico Marco Calone, organizzato da una residente per il 18esimo compleanno del figlio. L’evento non era autorizzato: i carabinieri hanno sanzionato i responsabili.